بالفيديو.. لاعب كرة قدم يحطم زجاج سيارته بركلة قوية من داخل الملعب
تعرض بيرس سويني لاعب إكستر سيتي الإنجليزي لموقف غريب على الإطلاق ، إذ تسببت ركلته للكرة أثناء التدريب في تحطيم زجاج سيارته الأمامي دوناً عن باقي السيارات بالموقف المجاور للنادي .
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره اللاعب ، إرساله لركلة كرة قوية تخطت الملعب لتقتحم موقف السيارات وكأنه سلطها على سيارته خصيصاً .
ومع ذلك فقد علق اللاعب على كرته المنحوسة بالمزاح والسخرية قائلاً : كرة غير ناحجة .. أقسم بذلك ، يوم خميس سعيد للجميع .
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