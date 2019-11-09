«تويتر» يطرح ميزة جديدة توفر جميع التغريدات حول أفكارك
يعتزم موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” طرح ميزة جديدة للمسنخدمين توفر عرض التغريدات حول الموضوع الذي يبحث عنه المغرد .
وستأتي الميزة الجديدة بمسمى “TOPICS” أو “المواضيع ” وستكون حول 300 موضوع مختلف بينها الصحة والرياضة والترفيه والألعاب وغيرها ، إلا أنه لن يتم طرح المواضيع السياسية .
وتسعى شركة “تويتر ” لزيادة أعداد المتابعين وتسهيل استخدام البرنامج ، وذلك بعد عزوف الكثيرين عنه خلال الفترة الأخيرة مقارنةً بباقي مواقع التواصل الإجتماعي .
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