زوجة تشعل النيران في زوجها بسبب الإنترنت 

القاهرة(صدى):

أشعلت زوجة مصرية النار في زوجها بعدما قطع الإنترنت من شقتهما، مما دفعها للتخلص منه بطريقة بشعة.

وتفصيلا، جلبت الزوجة جالون “جاز” سكبته على جسده، ثم أشعلت فيه النيران التي أخمدها الجيران قبل أن تنهي حياته.

وتلقت مباحث القاهرة بلاغا يفيد بإشعال زوجة النيران في زوجها، وعلى الفور هرع رجال الأمن إلى سكن الزوجية، وتمكنوا من ضبطها، إذ أقرت بجريمتها ووجهت إليها تهمة الشروع في قتل الزوج عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضح الطب الشرعي أن الواقعة تسببت في الإصابة بحروق شديدة من الدرجة الثالثة ما أسفر عن عاهة مستديمة.