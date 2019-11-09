8 نصائح يجب فعلها حال تعطل سيارتك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتعرض قائدو السيارات أحياناً كثيرة لتعطل السيارة ، الأمر الذي يتطلب ضرورة الأخذ بالحيطة واتخاذ التدابير للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين على الطريق .

وينصح خبراء السيارات بضرورة اتباع 8 إرشادات لا غنى عنها في هذا الموقف ، وهي كالتالي :

1- يجب عليك أولاً تشغيل الأضواء التحذيرية وإبعاد السيارة عن الطريق .

2- ضع مثلث التحذير العاكس على الطريق على مسافة لا تقل عن 50 متر من السيارة .

3- تأكد من وضع السيارة في وضعية الوقوف مع تشغيل فرامل اليد .

4- تحقق من المنطقة المحيطة واسحب السيارة أقصى اليمين ، منعاً لوقوع أي حوادث أو انزلاق للسيارة .

5- انزل من باب الركاب وليس من باب السائق .

6- راقب الحركة المرورية باستمرار لضمان سلامتك .

7- اطلب المساعدة من خدمة الطوارئ وإذا استدعى الأمر اطلب الشرطة .

8- تذكر دائماً بأهمية الخروج من السيارة والحفاظ على مسافة آمنة بعيداً عنها أثناء إنتظار السيارة .