أمريكا تتهم 3 طلاب سعوديين بتهريب قطع غيار أسلحة إلى الرياض

واشنطن(صدى):

يواجه 3 مواطنين سعوديين تهماً تتعلق بتهريب قطع غيار أسلحة من أمريكا إلى المملكة، أثناء وجودهم في الولايات المتحدة بتأشيرات طلابية.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن الثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و36 عاماً، وأن المتهمين عملوا على تهريب قطع غيار الأسلحة منذ عام 2014 حتى عام 2018، وذلك باعتبارها قطع غيار سيارات وقضبان ستائر يتم إرسالها إلى المملكة.

وأضافت إلى أن أحد المتهمين أخفى 30 قطعة في حقيبة سفر خلال سفره في رحلة جوية من لوس أنجلوس إلى الرياض، كما أن المتهم الثالث تواصل خلال الفترة من 2015 حتى 2018 مع محال بيع أسلحة نارية في الولايات المتحدة لشراء قطع بغرض إرسالها إلى المملكة بشكل غير قانوني.

وأكد بيان وزارة العدل أن الطلاب الثلاثة خرجوا من الولايات المتحدة منذ فترة، ويجرى التحقيق في الحادثة وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات قاسية تصل إلى السجن 200 عام.