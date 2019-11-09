منهم الأمير الوليد بن طلال.. أثرياء المملكة يستعدون للاستثمار في اكتتاب أرامكو
كشفت مصادر أن عدد كبير من أثرياء المملكة يستعدون للاستثمار في الاكتتاب العام في عملاق النفط السعودي ” أرامكو ” ، من بينهم الأمير الوليد بن طلال وعائلة العليان.
وتخطط مجموعة ” العليان ” لإنفاق ملايين الدولارات لشراء أسهم في أرامكو، كما أن الأمير الوليد بن طلال يُجري محادثات لتخصيص مبلغ كبير في الاكتتاب؛ وفقاً لوكالة ” بلومبيرج ” .
كما أن هناك عددًا آخر من أثرياء المملكة من بينهم عائلة ” المجدوعي ” ، وهناك أيضًا عائلة ” التركي ” وعوائل أخرى يدرسون شراء أسهم في أرامكو.
محمد[ عدد التعليقات: 3365 ] نشر منذ 1 ساعة
اتوقع الوضع نفس 2006 بدايتها كذا اغراء والنهاية حك جبهتك علي جدار من الغبنه بسبب الخسارة