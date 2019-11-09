منهم الأمير الوليد بن طلال.. أثرياء المملكة يستعدون للاستثمار في اكتتاب أرامكو

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر أن عدد كبير من أثرياء المملكة يستعدون للاستثمار في الاكتتاب العام في عملاق النفط السعودي ” أرامكو ” ، من بينهم الأمير الوليد بن طلال وعائلة العليان.

وتخطط مجموعة ” العليان ” لإنفاق ملايين الدولارات لشراء أسهم في أرامكو، كما أن الأمير الوليد بن طلال يُجري محادثات لتخصيص مبلغ كبير في الاكتتاب؛ وفقاً لوكالة ” بلومبيرج ” .

كما أن هناك عددًا آخر من أثرياء المملكة من بينهم عائلة ” المجدوعي ” ، وهناك أيضًا عائلة ” التركي ” وعوائل أخرى يدرسون شراء أسهم في أرامكو.