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منهم الأمير الوليد بن طلال.. أثرياء المملكة يستعدون للاستثمار في اكتتاب أرامكو

منهم الأمير الوليد بن طلال.. أثرياء المملكة يستعدون للاستثمار في اكتتاب أرامكو
علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر أن عدد كبير من أثرياء المملكة يستعدون للاستثمار في الاكتتاب العام في عملاق النفط السعودي ” أرامكو ” ، من بينهم الأمير الوليد بن طلال وعائلة العليان.

وتخطط مجموعة ” العليان ” لإنفاق ملايين الدولارات لشراء أسهم في أرامكو، كما أن الأمير الوليد بن طلال يُجري محادثات لتخصيص مبلغ كبير في الاكتتاب؛ وفقاً لوكالة ” بلومبيرج ” .

كما أن هناك عددًا آخر من أثرياء المملكة من بينهم عائلة ” المجدوعي ” ، وهناك أيضًا عائلة ” التركي ” وعوائل أخرى يدرسون شراء أسهم في أرامكو.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3365 ] نشر منذ 1 ساعة

اتوقع الوضع نفس 2006 بدايتها كذا اغراء والنهاية حك جبهتك علي جدار من الغبنه بسبب الخسارة

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