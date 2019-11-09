4 طرق بسيطة لاقتناص أرخص سعر لتذاكر الطيران

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر تذكرة الطيران هي الجزء الأكثر كلفة لدى التحضير للعطلة، حيث يبحث كل شخص عن رحلة الطيران الأرخص.

وعادة الأسعار ما تكون في صعود أو هبوط لعدة أسباب، ولا يمكن لأحد توقع متى يتغير السعر ماعدا شركة الطيران نفسها.

ونستعرض 4 طرق لتخفيف تكلفة تذاكر الطيران أبرزها :

أولا.. كن مرنًا في اختيار تواريخ وأوقات السفر: حدد خيار تواريخ سفر مرنة (-/+ 3 أيام) عند البحث عن الرحلات الجوية، ستندهش من مدى رخص التذاكر خلال أيام الأسبوع أو أوقات معينة بناءً على وجهتك، وبالتالي يمكنك استخدم أداة البحث “للشهر بأكمله” بدلاً من تواريخ محددة للعثور على أفضل وأرخص يوم للسفر إلى وجهتك المختارة.

ثانيا.. احجز رحلتك مسبقا لا تنتظر للحظة الأخيرة: العديد من الخبراء ينصحوا بحجز رحلتك قبل 6 إلى 8 أسابيع من مغادرتك الى وجهتك خلال موسم الذروة، هناك مواقع تعلمك متى تكون أسعار التذاكر رخيصة لوجهتك مثل هنا و هنا وتخبرك أيضا بالحجز فورا أو الانتظار، كما تقوم بإرسال تنبيهات لك عند وجود احتمال بهبوط الأسعار أو ارتفاعها.

ثالثا.. لا تبحث فقط عن الرحلات الجوية المباشرة: العديد من شركات الطيران توفر رحلات أرخص إذا كنت مستعداً للتوقف في مكان أو اثنين قبل الوصول إلى الوجهة النهائية، قم أولاً بالبحث عن أسعار التذكرة المباشرة ثم قارنها بأسعار الرحلات غير المباشرة. وينصح بالتأكد من وجود 3 ساعات على الأقل بين رحلات الطيران خصوصا عندما تكون وجهة الترانزيت أحد المطارات المزدحمة والكبيرة.

رابعا.. سجّل في برامج ولاء شركات الطيران: بإمكانك كسب أميال للحصول على المكافآت والمزايا مثل رحلات مجانية وترقيات في أغلب برامج الولاء تحصل على نقطة ولاء مقابل كل ميل جوي تسافره، أو حتى بلا أن تسافر، فهناك شركات طيران متعاقدة مع بطاقات الإئتمان حيث تحصل على أميال جوية مقابل الإنفاق من البطاقة.