إجراءات صارمة ضد 411 محامي بسبب مخالفتهم نظام المحاماة

علي القحطاني(صدى):

كشف تقرير رسمي لـ ” الهيئة السعودية للمحامين ” أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد 411 من المحامين؛ بسبب مخالفاتهم لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

وعن الإجراءات الصارمة، فقد تضمنت إحالة 148 محاميًا إلى النيابة العامة، وشطب فوري لـ30 محاميًا.

كما تم إصدار قرارات تأديبية بحق 30 آخرين وتحويل 33 محاميًا إلى محامٍ غير ممارس، ورفض الترخيص لـ170 متقدمًا للحصول على رخصة المحاماة.

ويأتي ذلك لضمان أسس ومعايير مزاولة المهنة ومراجعة تلك المعايير، وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية.