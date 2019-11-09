«أرامكو» تعلن نشرة إصدار الاكتتاب

حمود العنزي(صدى):

تسيطر على الأسواق المالية داخل وخارج المملكة حالة من الترقب لنشرة إصدار اكتتاب عملاق النفط السعودية الحكومية أرامكو .

ومن المقرر الفصل في نشرة الإصدار اليوم السبت ،إذ أكد الرئيس التنفيذي لأرامكو “أمين الناصر ” أنه سيتم الإعلان عنها اليوم ، فيما أكد رئيس الشركة “ياسر الرميان ” أن الأمر سيستغرق 10 أيام لتحديد نسبة وسعر الطرح على أن يتم الإدراج بعدها بـ 5 أيام .

يشار إلى أن نشرة الإكتتاب تتضمن المعلومات المالية عن الشركة منها تقييم عوامل المخاطرة ، وعدد الأسهم المطروحة ، وتواريخ سير الإكتتاب وغيرها من المعلومات الهامة للمستثمر .