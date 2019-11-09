واتساب يطلق خاصية «كتالوج» التسوق 

وكالات(صدى):

أطلق «واتساب» خاصية «كتالوج»، ما يتيح لمستخدميه التعرف على أوصاف منتجات الشركات وعرض الأسعار والتسوق عبر التطبيق.

وتعمل هذه الميزة الجديدة بشكل فعال كواجهة متنقلة للمؤسسات على الأجهزة المحمولة، وبالتالي يمكن تشغيلها دون الحاجة إلى زيارة المواقع الإلكترونية، حيث يتعين على المستخدم زيارة خيار الكتالوغ في إعداد التطبيق، وإضافة المعلومات الخاصة به وتحميل الصور، بما في ذلك الوصف ورمز المنتج والسعر.

وعند إرسال عناصر الكتالوغ للعملاء في رسالة دردشة عادية، يمكن لمالك النشاط التجاري النقر لإرسال عنصر معين من كتالوغه الذي يتضمن جميع المعلومات اللازمة للعميل.