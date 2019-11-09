بطريقة بسيطة.. «الموز» يساعد في تنظيف الأحذية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

توجد عدة وصفات منزلية يمكن استخدامها في بعض الأشياء في المنزل ما يساعد على توفير الوقت، ومنها استخدام قشر الموز، فى تلميع الأحذية بدلاً من الورنيش، الذى يتسبب فى ترك بقع على الملابس.

وتعد الخطوة الأولى، أفصل الثمرة عن القشر، واحتفظ به؛ بينما الخطوة الثانية، استخدم بطانة الداخلية لقشرة الموز، بفرك القشر على الحذاء، مثل استخدام الورنيش، قد تشعر بالقلق من اتخاذ هذه الخطوة، خوفاً من إن تحدث نتيجة عكسية.

ولكن لا داعى للقلق، لأن نتيجة تكون إيجابية بنسبة 100%، بينما الخطوة الثالثة، بعد أن تمسح الحذاء بقشر الموز، أمسح الحذاء بقطعة قماش ناعمة، حتى تتخلص من أى أثار للقشر.

وفي النهاية، تستمتع بحذاء نظيف وأنيق لامع، يشبه تماماً، الأحذية الملمعة بالورنيش ولكن الفرق، إنك استخدام مواد طبيعية فى متوفرة فى منزل بدلاً من شراء علبة ورنيش.