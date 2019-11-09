حالة اليد والأصابع تنذر بمشكلات صحية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن اليد والأصابع قد ينذران بمشكلات صحية لا يجب تجاهلها؛ حيث أن طول إصبع البنصر عن السبابة لدى المرأة بمرض التهاب مفاصل الركبتين، لانخفاض مستوى هرمون الأستروجين.

أما لدى الرجال فيؤكد تعرضهم للإصابة بسرطان البروستاتا؛ فيما يكشف إحمرار راحة اليد مع وجود بقع جلدية على مشكلات في الكبد قد تؤدي لتليفه، أما اللون الأبيض في نهاية الظفر والبني في بدايته فينذران بمشكلات في الكلى.

ويدل تعرق يد النساء إلى اقتراب انقطاع الطمث أو أمراض الغدة الدرقية؛ بينما اليد الشاحبة تنذر بفقر الدم، وتورم مفاصل الأصابع يشير إلى ارتفاع معدل الكوليسترول، وتحذر الأيدي المرتعشة من الشلل الارتعاشي ومرض باركنسون.

وفي السياق نفسه، فإن تعرق وارتعاش اليد وتغير لون الأظافر، الاحمرار، والبقع الجلدية، تورم مفاصل الأصابع، شحوب لون الكف، كلها علامات لا يجب تجاهلها.