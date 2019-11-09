«السلمون» يخفض ضغط الدم المرتفع ويحد من مخاطره

لندن(صدى):

أعلن أطباء مركز ” بلد بريشور ” البريطاني أن تناول سمك السلمون يخفض ضغط الدم المرتفع؛ وهو ما يحد من مخاطر مضاعفاته مثل أمراض الكلى ومشاكل الرؤية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وكشف الأطباء أن احتواء السلمون على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن رئيسي يعتمد عليه الجسم بشدة ليعمل بشكل صحيح؛ ما يساعد على خفض ضغط الدم عبر موازنة الآثار السلبية للملح.

وأظهرت العينات التي حللها الأطباء في الدراسة أن الاعتماد على وجبة سمك السلمون مع المزيد من الفواكه ” الموز والخضراوات والألياف ” ، يزيد مستويات البوتاسيوم ما يدعم الكليتين للعمل بكفاءة أكبر، وبالتالي يخفض الضغط إلى مستوى صحي.