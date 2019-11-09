النفط يغلق مرتفعا بعد تعافيه من هبوط أثارته تعليقات ترامب

وكالات(صدى):

أغلقت أسعار النفط مرتفعة بعد أن هبطت بأكثر من واحد في المئة أثناء الجلسة عقب تعليقات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يوافق على إلغاء رسوم جمركية على بضائع من الصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 22 سنتا لتبلغ عند التسوية 62.51 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 9 سنتات لتسجل عند التسوية 57.24 دولار للبرميل.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب مع صعود الخام الأمريكي 1.9 في المئة وبرنت 1.3 في المئة.