ظهور أنواع خطيرة من حبوب الهلوسة يثير مخاوف السلطات المغربية

مليكة فؤاد(صدى):

أعربت وزارة الداخلية المغربية، أمس الجمعة، عن قلقها من ظهور أنواع جديدة من الحبوب المهلوسة وانتشارها بشكل مخيف.

وكشف تقرير أن هذه الحبوب تنتمي إلى صنف الأمفيتامينات، خصوصا حبوب إكستازي، والتي يتم تهريبها بطرق خطيرة من دول أوروبا الغربية صوب المغرب.

ويواجه المغرب بشكل متزايد الشبكات المتخصصة في التهريب الدولي للكوكايين، وأوضحت الداخلية أن تهريب الكوكايين من بلدان أمريكا الجنوبية نحو العديد من دول أفريقيا بلغ مستويات تبعث على القلق وتؤكد مرة أخرى مدى قدرة هذه الشبكات على فرض أساليب جديدة لاتخاذ إفريقيا كمعبر رئيسي لهذا النوع من التهريب.