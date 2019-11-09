ياباني يوضح سبب سوء أوراوا محليا: دائما يصب تركيزه على اللقب القاري

ماجد محمد(صدى):

أكد صحفي ياباني متخصص بمتابعة أخبار نادي أوراوا ريد دايموندز قبل عامين، أن سوء الفريق محلياً هو أن الأندية اليابانية لا توازن بين المنافسات الداخلية والخارجية.

وأوضح الصحفي أن الفريق الأحمر دائما يصب تركيزه على اللقب القاري، قائلا: عندما فزنا ببطولة دوري أبطال آسيا قبل عامين كنا سيئين محليا وهي الحال لغامبا أوساكا في 2008 لأننا من الصعب أن نوازن بين البطولتين، وبالنسبة لأوراوا التركيز والاهتمام دائما على دوري أبطال آسيا.

وعن غياب حارس المرمى الأساسي قال: غياب نيشيكاوا سيكون مؤثرا ولا أتفق مع مدرب أوراوا عندما قال بأن فوكوشيما يستطيع تعويضه، ولكن نصف الفريق المتوج قبل عامين مازال في القائمة.

وتتجه الأنظار اليوم السبت إلى مباراة نارية بين الهلال وأوروا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.