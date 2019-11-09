بالفيديو.. عرض آثار الرسول ﷺ لأول مرة في المغرب
وصلت أمس الجمعة، آثار تخص الرسول ﷺ ،إلى مطار مدينة وجدة شرق المغرب حملها وفد خاص من الهند بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، وهي المرة الأولى التي سيتم فيها عرض آثار نبوية بالمغرب.
وتهتم كل الزوايا المغربية بإحياء الذكرى النبوية سنويا ، بالصلوات و الأذكار و الأمداح.
فيما تتميز مدينة سلا بالقرب من العاصمة الرباط ، بموكب الشموع الذي يجوب الشوارع كل عام احتفالا بالمناسبة .
يذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يترك بعد وفاته من متاع الدنيا إلا قليل، مصداقاً لما رُوِي عن عمرو بن الحارث -رضي الله عنه- أنه قال: (ما تركَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عندَ موتِه درهمًا، ولا دينارًا، ولا عبدًا، ولا أَمَةً، ولا شيئًا، إلا بغلتَه البيضاءَ، وسلاحَه، وأرضًا جعلَها صدقةً).
ابو عمار[ عدد التعليقات: 30290 ] نشر منذ 17 دقيقة
ما هي تلك الاثار التي تخصه عليه الصلاة والسلام عند الهنود ؟
اذا الاسلام لم يصل بلاد الهند والسند الا في زمن الحجاج رحمه الله بقياده محمد بن القاسم فمتى حصل الهنود على اثار الرسول عليه السلام ؟
يبدو ان الصوفيه استحدثو شي جديد من خزعبلاتهم المتكرره