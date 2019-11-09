بالفيديو.. عرض آثار الرسول ﷺ لأول مرة في المغرب

مليكة فؤاد(صدى):

وصلت أمس الجمعة، آثار تخص الرسول ﷺ ،إلى مطار مدينة وجدة شرق المغرب حملها وفد خاص من الهند بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، وهي المرة الأولى التي سيتم فيها عرض آثار نبوية بالمغرب.

وتهتم كل الزوايا المغربية بإحياء الذكرى النبوية سنويا ، بالصلوات و الأذكار و الأمداح.

فيما تتميز مدينة سلا بالقرب من العاصمة الرباط ، بموكب الشموع الذي يجوب الشوارع كل عام احتفالا بالمناسبة .

يذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يترك بعد وفاته من متاع الدنيا إلا قليل، مصداقاً لما رُوِي عن عمرو بن الحارث -رضي الله عنه- أنه قال: (ما تركَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عندَ موتِه درهمًا، ولا دينارًا، ولا عبدًا، ولا أَمَةً، ولا شيئًا، إلا بغلتَه البيضاءَ، وسلاحَه، وأرضًا جعلَها صدقةً).