وفاة وإصابة بفيروس كورونا في الرياض وخميس مشيط
أعلن مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة، أن رجلا مسنًا توفى بسبب فيروس كورونا، فيما أصيبت امرأة بالفيروس.
والرجل المتوفى يبلغ من العمر 94 عامًا من خميس مشيط، بينما تبلغ المرأة المصابة 49 عامًا، وحالتها نشطة من الرياض.
ويدرس المختصون ما إذا كانت الإصابة بسبب مخالطة الحالتان للإبل.
محمد[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يرحمه ويشفي المصابين يجب على وزارة الصحة التكرم بزيادة بدل العدوى ودعم العاملين بهذا المجال 40٪ مثل العاملين بدرن والجذام