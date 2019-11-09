رئيس الاتحاد الآسيوي يَعد بنهائي مثير بين الهلال وأوروا

ماجد محمد(صدى):

صرح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بأن الجماهير ستكون على موعد مع مباراة نهائية مميزة لبطولة دوري أبطال آسيا، بلقاء الهلال وأوروا ريد دايموندز الياباني.

وأكد سلمان أن الاتحاد الآسيوي مصمم على تعزيز شعبية المسابقة، التي باتت بالفعل من ضمن أكثر بطولات الأندية إثارة بالعالم.

وأشار إلى أن الفائز باللقب سينضم لفريق السد، لللمنافسة في كأس العالم للأندية في الدوحة الشهر المقبل.

ويلتقي الهلال وأوروا ذهابًا، اليوم السبت في الرياض، فيما تقام مباراة العودة في سايتاما اليابانية يوم 24 من الشهر ذاته.