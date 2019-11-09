شاب ينحر صديقه لمطالبته بتسديد ديونه!

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على نحر صديقه، وذلك بعدما طالبه بتسديد دينه له المتمثل في 13 ألف جنيها مصريا.

وبالبحث والتحريات تمكنت الشرطة من ضبط الجاني، الذي اعترف بارتكاب الواقعة نظرا لسابقة اقتراض مبلغ ١٣ ألف جنيه من المجني عليه الذي تربطه به علاقة صداقة.

وأوضح أن المجني عليه في الآونة الاخيرة بدأ يطالبه بسداد المبلغ مما دعاه إلى التفكير في قتله، فقام باستدراجه، واستقل خلف المجني عليه دراجته البخارية وفي الطريق وسط الزراعات قام بذبحه باستخدام سكين كان قد أعدها.