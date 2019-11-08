تدريب (1736) مواطن ومواطنة حتى نهاية الأسبوع الثاني من برنامج أُتقن 5 بمنطقة مكة

حسين العلي(صدى):

أنهت منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تدريب (1736) مواطناً ومواطنة في ختام الأسبوع الثاني من برنامج التدريب المجتمعي “أُتقن 5 ” والذين تم تدريبهم في الكليات التقنية للبنين بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة وتربه وفروع الكليات التقنية في أضم ورنيه وميسان والقوز ، وكلية الاتصالات بجدة ، والكلية التقنية والمعهد الصناعي بالليث ،وكليات التقنية للبنات في جدة والطائف ومكة المكرمة ، والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة ، حيث تم تأهيل ( 875) مواطن ومواطنة في الأسبوع الأول ، و (861) في الأسبوع الثاني .

أكد ذلك مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه ، ودعا إلى التسجيل في مثل هذا البرنامج الذي يضم العديد من الدورات ” المعتمدة” وبواقع 16 ساعة للدورة الواحدة وبمعدل 4 ساعات مسائية لمدة 4 أيام أسبوعياً من الأحد وحتى الأربعاء ، مشيراً إلى أن الوحدات التدريبية بالمملكة تواصل استقبال طلبات المواطنين والمواطنات للتسجيل في البرنامج عبر الرابط https://ctc.tvtc.gov.sa .

ونوه ” كدسة ” بهذه المبادرة التي تواصل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني النجاح في استمرارها للنسخة الخامسة ، الأمر الذي يساهم في إكساب المواطنين والمواطنات المهارات التقنية والفنية ، والتطوير الذاتي، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية بالإضافة إلى التقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة في إجراء الصيانة السريعة أو تلبية متطلبات السيدات. وأوضح أن الانضمام لمثل هذه الدورات المعتمدة يعد استثماراً لهذه المبادرة التي هيأت لها المؤسسة البيئة التدريبية المثالية من قاعات مجهزة ، وتدريب احترافي .

من جهته أوضح رئيس مركز خدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله باخشوين أن برنامج اُتقن 5 يواصل نجاحه كأحد أهم برامج المسئولية الاجتماعية بالمؤسسة التي تأتي في سياق تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية ورفع كفاءتهم في المجالات التقنية والمهنية والمهن النسائية كالتجميل وغيرها ، وكشف أنه في حال صعوبة التسجيل الإلكتروني يمكن للمتقدم مراجعة الوحدة التدريبية التي يرغب التسجيل بها وإختيار الدورة ومن ثم دفع الرسوم (200) ريال ليصله سنداً إلكترونياً عبر رسالة نصية ، مشيراً إلى أن البرنامج استقطب عبر مراحله الماضية المواطنين والمواطنات من المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص بالإضافة إلى المتقاعدين .