بلايلي: فضلت الأهلي رغم عرض النصر المغري

ماجد محمد(صدى):

أعرب اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي عن سعادته بتثميل الأهلي في دوري المحترفين، لافتًا إلى أنه يشعر بارتياح.

وأكد أن المقابل المادي لم يكن سببا لانتقاله للأهلي، موضحًا أنه تلقى عرضا ماديا مغريا من النصر ولكن فضل الأهلي.

وقال بلايلي في تصريحاتٍ صحفية:الأهلي نادٍ كبير، ومن أول وهلة تقبلت العرض الأهلاوي بارتياح، بالإضافة إلى رغبة والدي بتمثيل الأهلي، ولم يكن قبولي بسبب المادة، فالنصر قدم لي عرضًا ماديًا مناسبًا.

وأردف : لكن تعامل إدارة الأهلي الرائع معي، ومع والدي، ورغبتهم القوية في التعاقد مع يوسف بلايلي هي من حسمت المفاوضات، بالإضافة إلى أن الأهلي يمتاز بخلوه من المشاكل التي من الممكن أن تجدها في بعض الأندية الأخرى.

واختتم: شكر الإدارة الأهلاوية على تعاملها معي منذ بداية المفاوضات حتى قدومي إلى جدة، كما لا أنسى أن أشكر الأمير منصور بن مشعل على رغبته الكبيرة لقدومي، ومتابعته لكافة التفاصيل منذ البداية، وأقول لجماهير الأهلي: أعدكم بتقديم كل ما أملك لتحقيق البطولات وننتظر دعمكم المعروف عنكم لفريقكم، الذي كان وسيظل أحد الأسباب لنجاح الفريق.