إدارة الإشراف التربوي بتعليم منطقة الحدود الشمالية تقيم ورشة تربوية لرفع مستوى نواتج التعلم

فاطمه الرويلي(صدى):

‏أقامت إدارة الإشراف التربوي بتعليم منطقة الحدود الشمالية ورشة تربوية عن رفع مستوى نواتج التعلم وكذلگ شرح تعديل لائحة تقويم الطالب لتحقيق توجهات وزارة التعليم من خلال نواتج تعلّم مميزة قادرة على أن تُسهم في مواكبة رؤية مملكتنا 2030 من خلال الاستثمار في رأس المال البشري .

‏برئاسة مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ /محمد داود العطيوي ..‏حيث أكد على أهمية تطوير وبناء الخطط التي تساهم في رفع مستوى التحصيل لأداء الطلاب خاصة وأن نواتج التعلم بات أحد أهم توجهات وزارتنا الموقرة ومطلب أساسي لبناء جيل قادر على أن يكمل مسيرة البناء والعطاء لهذا الكيان الشامخ .

مؤكداً ‏أن المدرسة والبيت شريكان في إيصال رسالة وزارة التعليم من خلال بيئة مدرسية جاذبة تقدم نواتج تعلم أفضل ..

وقد شارگ في الورشة التربوية الزملاء :

١/هليل حميد ‏العنزي .. قائد مدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية )

٢/ عوض فاران العنزي .. وكيل مدرسة عقبة بن نافع الابتدائية )

في عرض تجارب ميدانية لخطط رفع مستويات الطلاب التحصيلية إضافة إلى عدد ‏من البرامج الوقائية والعلاجية للوصول إلى نواتج تعلم مميزة ومتكاملة.