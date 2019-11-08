ترامب يستفز الديمقراطيين قبل جلسات التحقيق معه

واشنطن(صدى):

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استفزازه للديمقراطين بعد أن أصبحت جلسات الاستماع لأقوال الشهود علنية؛ في قضية حمل رئيس أوكرانيا على فتح تحقيق مع منافسين سياسيين للرئيس الأمريكي.

وقال ترامب: لا يقلقني أي شيء.. الشهادات كلها جيدة.. أعني أنه في المجمل أنني لم أسمع عن أي منهم.. لا أعرف من هم.

واتهم الرئيس الديمقراطيين بالبحث عن أشخاص يكرهونه وقال إنه لا يعرف معظم الشهود ومنهم عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.