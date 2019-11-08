وفاة المخرج المصري أحمد خضر عن عمر يناهز 74 عاما

القاهرة(صدى):

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر، المخرج المصري أحمد خضر،الذي رحل اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 74 عامًا.

وكان الفنان المصري عزوز عادل وهو عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، نشر عبر حسابه على موقع ” فيسبوك “ ، خبرًا عن رحيل المخرج المصري، مشيرًا إلى أن تلقي العزاء يوم الأحد المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في القاهرة.

عمل المخرج المصري أحمد خضر مع العديد من نجوم الفن بينهم هدى سلطان ومحمود مرسي، حيث أخرج أهم أعماله الدرامية وهو مسلسل ” الرجل والحصان “.