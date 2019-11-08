في موقف أبوي.. نائب أمير الجوف يحمل طفلة معاقة لمشاهدة حكام المملكة (صور)

نايف السالم(صدى):

استقبل نائب أمير الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، مدير جمعية الأطفال المعوقين بالمنطقة، وعدد من أطفال الجمعية.

وشهدت الزيارة، لقطة أبوية من نائب أمير الجوف، إذ حمل طفلة معاقة من الجمعية لتشاهد صورة حكام المملكة على لوحة جدارية في لفتة إنسانية منه، مقدماً دعمه للجمعية وأنشطتها والهدايا خلال زيارتهم له.

كما أهدى الأطفال مجموعة من الهدايا، داعياً الله أن يمن عليهم بالشفاء ويوفق القائمين على مثل هذه الجمعيات الإنسانية التي تقدم خدمات جليلة لفئة عزيزة على قلوبنا جميعاً.