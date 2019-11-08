أخيرًا.. خطيبة هيثم أحمد زكي تخرج عن صمتها:«ساعدوني»

القاهرة(صدى):

خرجت أنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي عن صمتها أخيرًا بعد رحيله بيومين؛ لتكشف عن تفاصيل المكالمة الأخيرة بينهما.

وقالت إنجي عبر حسابها على ” فيس بوك ” : أنا بجمع صدقة جارية لهيثم احمد زكي لحفر بئر مياه في المنيا ومحطة تحلية مياه.. البئر هيتكلف 170 الف جنيه يا ريت كله يعمل شير وكلنا نساعد.

وتابعت : هيثم اخر حاجة قالها معايا عالتليفون لا اله الا الله واستغفر الله و قاللي قولي الحمد لله متشيلنيش همك.

واختتمت:شكرا لكل الناس اللي بتكلمني واسفه اني مش برد بس اللي عايزله وعايزلي خير بجد ساعدوني اعمل الصدقة الجارية دي ليه دي اقل حاجة اقدر اعملهاله وادعوله كتير هو يستاهل كل حاجة حلوة وحب الناس اللي انا شايفاه ده و كم الدعوات والعمرة والصدقات علشان هو فعلا اطيب قلب.. ادعولي من قلبكم ربنا يصبرني ويجمعني بيه في الجنة و يسكنه الجنة بدون سابقة عذاب ولا عتاب ولا حساب.