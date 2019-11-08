بالصور.. النصر يختتم استعداداته لمباراته في الكأس غدًا

ماجد محمد(صدى):

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادا لمباراة الفريق غدا السبت، مام عفيف في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين في المجمعة.

واشتملت التمارين على تمارين لياقية، مناورة كروية، تدريبات متنوعة، وحضور الإدارة، كما شهدت حضور المشرف العام على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي.

وانطلقت تدريبات الفريق اليوم بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، كما طبق فيتوريا عددا من التدريبات التكتيكية قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.

وغادرت بعثة الفريق الأول مساء اليوم الرياض متوجهة إلى المجمعة وذلك استعدادا للمباراة.