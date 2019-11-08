مدير أعمال هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة

القاهرة(صدى):

كشف مدير أعمال الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي عن تفاصيل مكالمته الأخيرة مع هيثم قبل ساعات من وفاته.

وقال محمد وطني فى تصريحات تلفزيونية: ” كان مكلمني الضهر، وقاللي يا عم وطني أنا عايز أقولك على خبر حلو أنا الصبح في الجيم وبروح أتغدى وأنام وبقوم بالليل ألعب بوكس، أنا عاوز أعمل فيلم عن البوكس، قولتله أنت ناوي تضرب أكتوبر كلها ولا إيه؟ ولقيته بيضحك “.

وتوفي الفنان المصري هيثم أحمد زكي إثر تعرُّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية؛ إذ تم نقله لمستشفى 6 أكتوبر بجنوب القاهرة ليتبيّن أنه قد توفي بالفعل.