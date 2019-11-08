تعليق حقوق الإنسان على صدور لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام الوقاية (الأيدز)

نايف السالم(صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) يمثل تعزيزًا للحق في الصحة.

وأضافت: حيث اشتملت على مجموعة من الحقوق التي يوفرها القطاع الصحي للمصابين والتي تعزز مبدأ المساواة وعدم التمييز والوصم ضد المصابين.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز)، والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــا .