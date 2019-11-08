أردوغان: لن نخرج من سوريا وسنواصل قتل الأكراد

دمشق(صدى):

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا لن تخرج من سوريا إلا بعد انسحاب الدول الأخرى منها.

وأكد أنهم سيواصلون الهجوم عبر الحدود ضد المقاتلين الأكراد إلى أن يرحلوا جميعًا من تلك المنطقة.

وشنت تركيا هجومها الثالث على شمال شرق سوريا الشهر الماضي لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها، وإقامة منطقة آمنة تأمل أن تعيد توطين مليوني لاجئ سوري فيها.

وأضاف في تصريحاته بحسب محطة إن.تي.في التلفزيونية: ” لن نرحل من هنا إلى أن تخرج الدول الأخرى “.

وبحسب اتفاق أبرمته تركيا مع روسيا، تقوم القوات الروسية والتركية بدوريات مشتركة على الحدود التركية السورية.

وقامت القوات بثالث دورية اليوم الجمعة، لكن متحدثًا باسم قوات سوريا الديمقراطية قال إن القوات التركية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على بعض المدنيين الذين كانوا يحتجون على الدوريات.