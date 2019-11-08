معهد العمارة والتشييد بالرياض يعلن عن فرصة وظيفية

الرياض(صدى):

يعلن معهد العمارة والتشييد بالرياض عن فتح باب التقديم للفصل التدريبي الثاني لحاملي شهادة الكفاءة والأول والثاني ثانوي مع التوظيف الفوري لدى شركة أي بي في روك قروب بمكافأة شهرية أثناء التدريب.

وأكد مدير المعهد م.ناصر الخضيري أن التخصصات المطلوبة :الانشاءات المدنية، الانشاءات المعمارية ، المساحة، والرسم المعماري.

مشيرا إلى توقيع عقد فوري في حال القبول بمكافأة شهرية قدرها 3000ريال،ويحدد الراتب الشهري بعد التخرج حسب تحصيل المتدرب أثناء التدريب.

وأضاف مدير المعهد أن التقديم سيبدأ بتاريخ 13-3-1441هـ عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة العامة العامة للتدريب التقني والمهني هنـــــــــــــا.

وللاستفسار:

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