نجاح عمليتين جراحتين بالغة الدقة لطفلين في مستشفى أبها للولادة والأطفال

محمد بن طحيطح(صدى):

نجح فريق طبي متخصص في قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عمليتين منفصلتين معقدتين ودقيقتين مؤخراً .

وتفصيلاً ، أوضحت صحة عسير أن الحالة الأولى تعود لرضيعة عمرها سنة ونصف ، و بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود ورم لدى الطفلة في الحجرة الدماغية القحفية الخلفية، وكان الورم ضاغطاً على جذع الدماغ و ملتف على ثمانية أعصاب قحفية من الخامس وحتى الثاني عشر ، حيث خضعت المريضة لعملية استئصال للورم كاملاً مع تطبيق خطة علاجية مكثفة حتى استعادت الحالة القدرة على البلع والحركة بشكل سليم – بفضل الله – .

وفي حالة أخرى تعود لطفل في الثامنة من العمر كان يعاني من تشوه وعائي كهفي في منطقه جذع الدماغ،نتج عنه نزيف متكرر أدى إلى شلل في أعصاب الوجه وأعصاب حركة العينين، وضعف بالأطراف وعدم اتزان بالمشي، حيث أجريت له عملية جراحية عالية الدقة وتكللت – ولله الحمد -بالنجاح، دون أي مضاعفات، ويخضع المريض الآن لمتابعة الخطة العلاجية، يُذكر أن الحالتين قد غادرت المستشفى بصحة جيدة.

بدوره قدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي شكره وتقديره باسم فريق العمل لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه الدائم مما وفر بيئة طبية مناسبة لإجراء مثل هذه العمليات النوعية ، و للمساعد العلاجي بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح على متابعته المتواصلة.