تحذير من تقلبات الطقس على 3 مناطق .. وبيان من الدفاع المدني

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة المدينة المنورة يفيد برياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بتدني في الرؤية الأفقية، وذلك من الـ12 منتصف الليل وحتى الواحدة صباح السبت.

كما نبّهت الأرصاد، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على منطقتي مكة المكرمة والقصيم.

وأوضحت أن حالة الطقس، تبدأ التاسعة مساء اليوم الجمعة وحتى الـ11 مساءًا على القصيم، فيما ستبدأ في الثامنة وتنتهي في الـ11 مساء اليوم على مكة المكرمة.

من جانبها، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وذلك خلال اليوم وفقا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة – العاصمة المقدسة -.

ودعا المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة اثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.