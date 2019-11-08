حلا شيحة تدافع عن نفسها: تدين المرأة ليس بالحجاب

القاهرة(صدى):

خرجت الفنانة المصرية حلا شيحة في تصريحات جديدة لتدافع عن نفسها، عقب تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل حول الحجاب، فقالت إن الحجاب ليس الأساس في الدين بدليل أنه مذكورٌ في نصف الفرآن وليس في بدايته.

ونشرت حلا عبر خاصية ” الستوري ” صورةً كتبت فيها: أنا لم أقُل إن الحجاب ليس فريضة، أنا بتكلم عن الناس اللي بتحكم على تدين المرأة من خلال الحجاب، ده لا يصح.

وأضافت: ” هناك أمور أخرى كالصلاة والقرآن والصيام مش معقولة علشان واحدة مش لابسة حجاب أو شالته أو لسَّه بتفكر تلبسه ومش قادرة، ودي حالات موجودة في مجتمعنا بصورة كبيرة يبقى نكفرها أو نشتمها أو ننقص من دينها، وحالها مع رب العالمين لا يعمله إلا الله.

واختتمت حديثها: بحترم كل ست محجبة، وأنا مش ضد الحجاب أنا ضد الشتائم والتجريح.