عربي يقتلع عيني زوجته أمام أولادهما ويمنع إسعافها

عمان(صدى):

اقتلع رجل أردني عيني زوجته دون رحمة أمام أطفالها إثر مشادة كلامية بينهما في منزلهما في مدينة جرش شمال الأردن.

وتبين من التحقيقات أن الزوج احتجز زوجته في المنزل دون إسعافها وسط صراخ أطفالها.

ووفق وسائل إعلام محلية، نُقلت الضحية لاحقًا إلى مستشفى الملك عبدالله المؤسس، وتم تحويلها إلى المدينة الطبية في عمّان، لإجراء تدخل جراحي فوري انتهى باستئصال إحدى عينيْ السيدة بعد تضررها بشكل كلي، ومنعًا لوصول الضرر إلى الدماغ، فيما أبقى الأطباء على العين الأخرى في مكانها بعد ترميمها شكليًا فقط، لكنها أصيبت بالعمى الكلي بنسبة 100%.