كلوب يكشف عن الطريقة المثالية للفوز أمام مانشستر سيتي

نواف السالم(صدى):

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول على أنه للفوز أمام مانشستر سيتي على اللاعبين أن يتحلون بالشجاعة في الهجوم والمثالية عند الدفاع، بعد غدٍ الأحد على ملعب أنفيلد.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة: في أخر عامين كانت كل مواجهة بيننا حاسمة، إنها مباراة كبيرة لفريقان جيدان فعلا، والخبر السار أنها على ملعب أنفيلد، فإذا لم نملك الشجاعة أمام مانشستر سيتي لن نحصل على نقطة واحدة.

وأضاف: علينا خلق الفرص ولكن يجب أن يكون التمركز والدفاع مثاليين إنها مباراة مثيرة للاهتمام نحاول بالفعل التأقلم مع ما يفعله الفريق المنافس والتأكد من حرمانه من تنفيذ ما يريد. لكن هذا يمكن أن يؤدي لأشياء أخرى كأن لا تتمكن من خلق فرص أو ألا تتمكن من الهجوم بقوة.

وأضاف: ” كرة القدم الحديثة باتت على هذا النحو نحتاج لأن نكون أقوياء في الجناحين المنطقة أمام المرمى تكون مزدحمة ونحتاج العثور على طريق للمرور سنحاول الاستفادة من مهارات هذا الثنائي يجيدان تنفيذ الكرات العرضية كما يتمتعان بالحيوية والشجاعة واللياقة البدنية والقدرة على التحمل. يجيدان العمل عند التحول من الدفاع للهجوم وحققا نتائج طيبة حتى الآن.

يذكر أن الفريقان تصارعا على لقب الدوري الموسم الماضي حتى اليوم الأخير من البطولة، وتوج سيتي باللقب بعد أن تفوق بفارق نقطة واحدة على ليفربول. وقال كلوب إن المنافسة بين الفريقين أصبحت ” أكبر وأكبر “.