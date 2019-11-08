نفاذ تذاكر الهلال في دقائق يُثير شكوك الجماهير

ماجد محمد(صدى):

نفدت تذاكر مباراة الهلال و أوراوا رد دياموندز الياباني في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا بعد وقت قصير للغاية من طرحها، فلم تمر دقائق عليها.

وأثار هذا الموقف شكوك العديد من الجماهير حول سبب نفاذها بهذه السرعة، فلم يكن أمرًا طبيعيًا.

وانتشر عبر هاشتاغ تذاكر على تويتر العديد من الجماهير تعرض تذاكر للبيع في السوق السوداء، ما يعني أنه تم شراء التذاكر من قبل تجار من أجل إعادة بيعها بأسعار أعلى بكثير من ثمنها الأصلي.

يذكر أن ملعب جامعة الملك سعود، الذي سيحتضن النهائي القاري، يتسع لنحو 25 ألف متفرج، حيث تحتوي الدرجتان الثانية والثالثة قرابة 22 ألف مقعد، فيما يبلغ عدد مقاعد الدرجة الأولى ألفي مقعد، إضافة إلى مقاعد كبار الشخصيات والإعلاميين وذوي الإعاقة.