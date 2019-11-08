نفاذ تذاكر الهلال في دقائق يُثير شكوك الجماهير
نفدت تذاكر مباراة الهلال و أوراوا رد دياموندز الياباني في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا بعد وقت قصير للغاية من طرحها، فلم تمر دقائق عليها.
وأثار هذا الموقف شكوك العديد من الجماهير حول سبب نفاذها بهذه السرعة، فلم يكن أمرًا طبيعيًا.
وانتشر عبر هاشتاغ تذاكر على تويتر العديد من الجماهير تعرض تذاكر للبيع في السوق السوداء، ما يعني أنه تم شراء التذاكر من قبل تجار من أجل إعادة بيعها بأسعار أعلى بكثير من ثمنها الأصلي.
يذكر أن ملعب جامعة الملك سعود، الذي سيحتضن النهائي القاري، يتسع لنحو 25 ألف متفرج، حيث تحتوي الدرجتان الثانية والثالثة قرابة 22 ألف مقعد، فيما يبلغ عدد مقاعد الدرجة الأولى ألفي مقعد، إضافة إلى مقاعد كبار الشخصيات والإعلاميين وذوي الإعاقة.
عبدالله[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 54 دقيقة
نفذت التذاكر وليه كل هذا العناء والزحمة مباراة ( ريال مدريد * وبرشلونه ) التذاكر تباع بشكل طبيعي اجل مباراة الهلال * واوراوا ) نفذت التذاكر وليش هذا التشكيك في التجار وسوق سوداء ترى المباراة بين ( الهلال واوراوا) ما احد درى عنها لو تسأل لاعب من اوروبا تقول له بكره ( الهلال واوراوا) يلعبون في نهائي دوري اسيا راح يرد عليك يقول سوري ما اعرفهم ……..
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1412 ] نشر منذ 20 دقيقة
والله الذي رفع السموات بغير عمد اني لمن رحت امريكا تكلمهم تقول انا سعودي يقول. ما اعرف
Saudi Arabia
يقول where
فاقول له middle east
يقول
Yeeh
Indian ok ok
😂😂😂😂