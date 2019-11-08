هيونداي تخطط للكشف عن تسع سيارات جديدة تعمل بالوقود البديل

سيول(صدى):

تستعد شركة هيونداي ، للكشف عن 13 سيارة تعمل بالوقود البديل جديدة حتى عام 2022، بينهم تسع سيارات جديدة تعمل بالوقود البديل في السنوات الثلاث المقبلة، أما الأربع سيارات الأخرى معروفين بالفعل.

أول هذه السيارات هي سيارة ايونيك المحدثة، والتي تم الكشف عنها بالفعل في أوروبا وآسيا، حصلت على اعادة تصميم جعلتها سيارة كهربائية أفضل، لكن هيونداي تعتبرها ثلاثة سيارات مختلفة، لأن ايونيك تتوفر أيضاً كطراز هجين وآخر هجين بالقابس.

السيارة الرابعة في قائمة الشركة الكورية الجنوبية هي سوناتا HEV، والتي تم تقديم الجيل الثامن لها والذي يسمى أيضاً DN8، في أبريل في معرض نيويورك للسيارات 2019، وتعد شركة هيونداي بالكشف عن إصدار هجين من السيدان الأنيقة في العام المقبل في الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن الشركة ستعرض على الأرجح الكثير من الإصدارات الهجينة لطرازاتها التي تباع حالياً في الأسواق، حيث ستحصل كونا على اعادة تصميم في 2020 أو 2021، وسوف تمثل 2 من الـ 9 سيارات المتوقعة حتى 2022.

وعلى الرغم من أن هذه الطرز هي إصدارات من طرز معروفة سابقاً، إلا أننا قد نرى العديد من السيارات الكهربائية أو الهجينة بالقابس الجديدة كلياً حتى عام 2022، كما ستوجد الكثير من الإصدارات لسيارات تباع حالياً، مثل الأربعة التي استبعدناهم بالفعل من هذه القائمة.