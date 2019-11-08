سيارة كهربائية جديدة نتيجة تعاون مشترك « ألماني – صيني »

برلين(صدى):

كشفت شركة (غامبرت ايوايز ) تقنية جديدة تعد اختراقاً جديداً في عالم تقنيات السيارات ، حيث أعلنت الشركة عن سيارة اختبارية تعمل بتقنية خلايا وقود الميثانول ، في معرض شنغهاي الدولي ، نتيجة تعاون مشترك بين شركة (غامبرت) الألمانية وشركة (ايوايز) الصينية .

وأعلنت الشركة أنهم جاهزون للبدأ بالإنتاج التجاري لتقنية خلايا وقود الميثانول والتي تعمل بدون الهيدروجين السائل ، وتعتمد خلية الوقود على الميثانول وتحول كل لتر من الميثانول إلى 2 كيلو واط تنتقل بشكل مباشر إلى النظام عبر عملية كهروكيميائية .

ومع بطارية احتياطية بقوة 70 كيلو واط ، تصل قوة النظام مع خزان الوقود ذي سعة 70 لتر إلى 210 كيلو واط ، وهو ما يسمح للسيارة بقطع مسافة 1000 كم قبل أن تحتاج إلى إعادة التزود بالوقود ، ويتم تعبئتها بوقود الميثانول في ثلاث دقائق فقط ، وهو بالطبع حل إبداعي لظاهرة القلق من فراغ البطارية .

وتعليقاً على هذا الإنجاز قال (رولاند غامبرت ) المدير التنفيذي لشركة ( غامبرت اياوايز) : كنت أريد أن أصنع سيارة كهربائية جديدة لا تعاني من أي مشاكل فيما يتعلق بمدى المسافة المقطوعة ، ولقد نجحنا في تحقيق ذلك”