ثلاثي يونايتد يعيدون الأمل إلى سولشاير

نواف السالم(صدى):

تفائل المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، غونار سولشاير، بعد الأداء المميز الذي ظهر فيها ثلاثي هجوم الفريق وهم : أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد وميسون غرينوود.

وأشاد سولشاير، بأداء الثلاثي الفعال أمام المرمى، بعد الفوز 3-0 على بارتيزان بلغراد والتأهل إلى أدوار خروج المغلوب في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس.

وتأهل مانشستر يونايتد ، الخميس، إلى الدور الـ 32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوربا ليغ)، بتغلبه على ضيفه بارتيزان بلغراد الصربي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية عشرة للبطولة القارية.

وأحرز ثلاثية مانشستر يونايتد، ماسون غرينوود والفرنسي أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد في الدقائق 22 و33 و49.