فوائد استخدام زيت الخروع لكثافة الحاجبين

أميرة خالد(صدى):

تعلم الكثير من السيدات أن استخدام زيت الخروع يساهم في تكثيف الروموش والحاجبين، ولكن يوجد شروط للحصول على النتائج المطلوبة.

ويقول أطباء الجلدية إنه يمكن استخدام زيت الخروع للشعر والحواجب والرموش لأنه يعمل على زيادة كثافة الشعر ونموه وترطيبه وتحسين كفائته إلا أنه يجب الحذر من ملامسة زيت الخروع للعين لأنه من الزيوت الثقيلة نسبيا.

كما أنه ينبغي تجنب استخدامه على الجلد مباشرة حتى لا يُسبب ظهور حب الشباب.

ويحتوي زيت الخروع على العديد من الفوائد للحاجب وهي كالتالي:

– علاج فعال للحاجبين الرقيقة بسبب المحتوى الغني من الأحماض الدهنية والمواد المغذية والمعادن.، فيساعد الزيت على تغذية وترطيب بصيلات حاجبيك بينما يؤدي أيضا إلى نمو الشعر من البصيلات النائمة.

– مصدر وفير من حمض الريسينوليك الذي يساعد على إضافة الكثافة للشعر، وأيضا منع تساقط شعر الحواجب.

– الأحماض الدهنية تحفز بصيلات الشعر النائمة بينما المغذيات الأخرى تغذيها بما يكفي لتعزيز إعادة نمو الشعيرات بشكل سليم.

– لديه أيضا خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، والتي تساعد في تهدئة أي التهاب أو تفاقم يؤدي إلى ترقق الحواجب.

يمكن أن يؤدي نتف الشعر أو ازالته بالشمع والحلاقة أحيانا إلى ترقق الحواجب. زيت الخروع يساعد على عكس ذلك عن طريق تشجيع نمو الشعر من البصيلات التي أصبحت نائمة.