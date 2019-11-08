قانوني يوضح الإجراء المتبع حال مشاهدتك حالة تعنيف طفل (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح المحامي محمد العنزي، ما الإجراء المتبع من قبل الأشخاص العاديين إذ شاهدوا حالات تعذيب أو إيذاء لطفل حتى لو كان من أقرب الناس إليه.

وقال خلال لقائه ببرنامج «سيدتي»، إن « التصرف الصحيح في هذه الحالة هو تقديم بلاغ رسمي إلى جهة الضبط»، إذ لم يتمكن الشخص من الوصول إلى وحدة الحماية الاجتماعية.

وأكد العنزي، أن «القوانين السعودية تكفل حماية الطفل من جميع أنواع الإيذاءات».