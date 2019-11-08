منى الشاذلي تضرِب ريهام سعيد في مقتل
قارن الجمهور بين موقف الإعلامية منى الشاذلي، من مرض السِمنة والزيادة في الوزن بشكل عام، وبين الإعلامية ريهام سعيد التي اعتبرت هؤلاء الأشخاص بمثابة «عبء وميتين».
وخصصت منى الشاذلي، حلقة من برنامجها عن الأشخاص الذي مرضوا بالسِمنة واستطاعوا أن ينقصوا وزنهم بشكل كبير، كما نشرت مجموعة من الصور لهؤلاء الأشخاص.
وعلقت «الشاذلي» قائلة: « خلونا متفقين إن التخن مش عيب والخسسان مش عقوبة ».
وأضافت: «ما فيش حاجة اسمها الوزن المثالي إنما في حاجة اسمها الوزن المناسب ورضا عن شكلك وصحتك».
وتابعت: «مافيش حاجة اسمها الوزن المثالي كلنا مختلفين عن بعض ».
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3158 ] نشر منذ 10 ساعات
بصراحة ضربة دمرت كيانها اقول قم بس قم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86610 ] نشر منذ 10 ساعات
ههههههههههههههههههه ,,
,, صدقت ياالحبيب ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 30299 ] نشر منذ 32 دقيقة
لو بطلتو من اكل الفول والسكريات يوميا لخفت اوزانكم