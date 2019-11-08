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نادين البدير: المتشددون رفضوا محاورتي لإني امرأة

نادين البدير: المتشددون رفضوا محاورتي لإني امرأة
أميرة خالد(صدى):

ردّت الإعلامية نادين البدير، على من وصفوها بـ «التحيز»، مؤكدة أن هناك الكثير رفضوا محاورتها لكونها امرأة.

وقالت «البدير»: «المتشددون يتهمونني بالتحيز، وأقول لهم على مدى سنوات عملي حاولت محاورة عدد كبير منهم ورفضوا رفضًا قاطعًا لسبب واحد وحيد: أني امرأة».

وأضافت: «وفي المقابل لم يطلب مني أحدهم قط المشاركة بقنواتهم الدينية لسماع رأيي بالحجاب أو حرية المرأة والإنسان»، متسائلة: «من منا المتحيز ومن المحايد؟ ومن يحركه المزاج؟».


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 86562 ] نشر منذ 19 دقيقة

معاهم حق يابديره ..

[ عدد التعليقات: 1406 ] نشر منذ 9 دقائق

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