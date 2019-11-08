نادين البدير: المتشددون رفضوا محاورتي لإني امرأة
ردّت الإعلامية نادين البدير، على من وصفوها بـ «التحيز»، مؤكدة أن هناك الكثير رفضوا محاورتها لكونها امرأة.
وقالت «البدير»: «المتشددون يتهمونني بالتحيز، وأقول لهم على مدى سنوات عملي حاولت محاورة عدد كبير منهم ورفضوا رفضًا قاطعًا لسبب واحد وحيد: أني امرأة».
وأضافت: «وفي المقابل لم يطلب مني أحدهم قط المشاركة بقنواتهم الدينية لسماع رأيي بالحجاب أو حرية المرأة والإنسان»، متسائلة: «من منا المتحيز ومن المحايد؟ ومن يحركه المزاج؟».
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86562 ] نشر منذ 19 دقيقة
معاهم حق يابديره ..
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1406 ] نشر منذ 9 دقائق
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