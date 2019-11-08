خبراء الصحة يحذرون : الطهي بهذه الأدوات قد يصيبك بالعقم

أميرة خالد(صدى):

حذر خبراء الصحة، من استخدام الأدوات البلاستيكية أثناء طهي الطعام ، حيث أن العديد من ملاعق الطعام، والسكاكين، والأواني، والأدوات المساعدة في الطهي، تحتوي على مواد ضارة تسمى الأوليغرامات، تتسرب إلى الطعام عند درجات حرارة تزيد عن 70 درجة مئوية.

وقال الخبراء ، إذا ابتلعت جرعات عالية، فإن هذه المواد الكيميائية تسبب أمراض الكبد والغدة الدرقية، كما تم ربطها بالعقم والسرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم.

فالعديد من الأواني البلاستيكية، مصنوعة من مواد كيميائية اصطناعية تجعلها متينة بدرجة كافية لتتحمل درجات الحرارة العالية، أثناء حفظ الطعام، وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن هذه المواد الكيميائية تزيد من الأورام في الكبد والبنكرياس والخصيتين لدى الفئران، فضلًا عن تقليل الخصوبة.

وحذرت هيئة الرقابة الحكومية الألمانية ، الناس من اتصال الطعام الساخن بأي أداة بلاستيكية، حيث إن المواد الكيمائية، الأوليرغرامات، تتسرب عند تسخين البلاستيك، وتلتصق بالطعام.

ونصحت أيضًا بإجبار الشركات المصنعة على تجميع بيانات حول مقدار الأوليغرامات التي يمكن أن تتسرب من المنتجات عند تسخينها، حيث إن هناك نقصًا في البيانات حول هذه المعلومة.