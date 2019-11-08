في مخالفة لنظام الغابات.. ضبط 3 سيارات محملة بالحطب في ضرية

عادل الحربي(صدى):

نجح مراقب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضرية، اليوم الجمعة، في ضبط 3 سيارات مُحَمّلة بكميات من الحطب، في مخالفة لنظام المراعي والغابات.

وتمت إحالة قائدو السيارات المخالفون إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وكانت وزارة البيئة أكدت على استمرار الملاحقة الميدانية للمخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية لمنع أي عبث يطال البيئة والنظام.