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بالفيديو.. كابتن ريما تشترط أن تكون العِصمة في يدها للزواج

بالفيديو.. كابتن ريما تشترط أن تكون العِصمة في يدها للزواج
أميرة خالد(صدى):

نشرت الإعلامية ريما عبدالله، المعروفة باسم «كابتن ريما»، مقطع فيديو، تؤكد فيه موافقتها على الزواج بشرط جريء جدًا.

وأوضحت الإعلامية، أنها توافق على الزواج بشرط أن تكون العصمة في يدها وليس في يد زوجها، ما أحدث ضجة كبيرة من قبل جمهورها.

وأشارت إلى أن هذا الشرط يجعلها تفرض قوانينها الخاصة في الحياة الزوجية فيما يتعلق بالسهر والسفر والإقامة في المنزل، وبالتالي يجنبها الوقوع في المشاكل.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 86562 ] نشر منذ 26 دقيقة

الاهبل اللي يتقدم لك ، يستاهل ماتشترطي عليه ، حتى لو تركبي علابيه ..

,, قبح الله ذا الوجه ..

[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 25 دقيقة

بالعقل والعرف ..العصمه بيد الذي يفصع… وما راح يقبلها على نفسه إلا واحد مفصوع

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 19 دقيقة

أحد شاف اللي أنا شفت

يالله الخيره

[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 6 دقائق

منهو الأهبل الي يقبلك بعصمه ولا بدون ياوجه الهم

[ عدد التعليقات: 1406 ] نشر منذ 4 دقائق

Bader

ياقنييص ماشاء الله عليك. بس الايسكريم ملحوس الين نشفوه😂

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