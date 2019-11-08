بالفيديو.. كابتن ريما تشترط أن تكون العِصمة في يدها للزواج

أميرة خالد(صدى):

نشرت الإعلامية ريما عبدالله، المعروفة باسم «كابتن ريما»، مقطع فيديو، تؤكد فيه موافقتها على الزواج بشرط جريء جدًا.

وأوضحت الإعلامية، أنها توافق على الزواج بشرط أن تكون العصمة في يدها وليس في يد زوجها، ما أحدث ضجة كبيرة من قبل جمهورها.

وأشارت إلى أن هذا الشرط يجعلها تفرض قوانينها الخاصة في الحياة الزوجية فيما يتعلق بالسهر والسفر والإقامة في المنزل، وبالتالي يجنبها الوقوع في المشاكل.