بالفيديو.. كابتن ريما تشترط أن تكون العِصمة في يدها للزواج
نشرت الإعلامية ريما عبدالله، المعروفة باسم «كابتن ريما»، مقطع فيديو، تؤكد فيه موافقتها على الزواج بشرط جريء جدًا.
وأوضحت الإعلامية، أنها توافق على الزواج بشرط أن تكون العصمة في يدها وليس في يد زوجها، ما أحدث ضجة كبيرة من قبل جمهورها.
وأشارت إلى أن هذا الشرط يجعلها تفرض قوانينها الخاصة في الحياة الزوجية فيما يتعلق بالسهر والسفر والإقامة في المنزل، وبالتالي يجنبها الوقوع في المشاكل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86562 ] نشر منذ 26 دقيقة
الاهبل اللي يتقدم لك ، يستاهل ماتشترطي عليه ، حتى لو تركبي علابيه ..
,, قبح الله ذا الوجه ..
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 25 دقيقة
بالعقل والعرف ..العصمه بيد الذي يفصع… وما راح يقبلها على نفسه إلا واحد مفصوع
Bader[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 19 دقيقة
أحد شاف اللي أنا شفت
يالله الخيره
ابوفيصل[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 6 دقائق
منهو الأهبل الي يقبلك بعصمه ولا بدون ياوجه الهم
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1406 ] نشر منذ 4 دقائق
Bader
ياقنييص ماشاء الله عليك. بس الايسكريم ملحوس الين نشفوه😂