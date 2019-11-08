إخماد حريقين في جدة دون خسائر بشرية

نايف السالم(صدى):

نشب حريق، اليوم الجمعة، ففي منجرة شرق محافظة جدة، بينما سيطرت عليه قوات الدفاع المدني دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان إن فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة لمدني جدة باشرت قبل ظهر اليوم حادث حريق نشب في منجرة بحي الحرازات شرق المحافظة وتم إخماد النيران دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق مماثل اندلع في مجموعة أسفنج داخل أرض مسورة.

وأضاف: في حادث منفصل اندلع عصر اليوم حريق داخل أرض مسورة تحتوي على أسفنج بمقاسات مختلفة، وتسبب في تصاعد سحب كثيفة من الدخان في أرجاء منطقة الحريق وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران ولم تسجل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.