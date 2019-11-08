لوث حفاظته.. امرأة تقتل رضيعها بالضرب المبرح

واشنطن(صدى):

أقدمت سيدة أمريكية على قتل رضيعها البالغ 20 شهرا بعد أن ضربته باللكمات في مختلف أنحاء جسده؛ عقابًا له بعد أن لوثت حفاظته.

وقالت صحيفة « ديلى ميل » البريطانية فى تقرير إن الشرطة ألقت القبض على الأم « ترينيتى بيتمان » ، التى تبلغ من العمر 23 عامًا،

وكانت الأم ذهبت للمستشفى و وزعمت أن رضيعها سقط أثناء اللعب، لكن الأطباء شكوا فى صدق كلامها، خاصة أن الإصابات التى كان الطفل يعانى منها غير متوافقة مع ما قالته الأم.

وأفادت تقارير وسائل إعلام محلية بأن تجويف بطن الطفل كان مليئًا بالدم، فضلًا عن أن رئتيه كانتا ممتلئتين بالسوائل، وكذلك كان يعانى من كسر فى الفك، وجروح وكدمات فى الوجه، ونزيف فى المخ؛ ونُقل الطفل بعد ذلك إلى مستشفى أطفال متخصصة، حيث توفى متأثرًا بإصاباته فى وقت لاحق.

واعترفت الأم بضرب الطفل عدة مرات جراء شعورها بالغضب حيال حفاظته المتسخة، وأثناء ذلك سقط الطفل واصطدمت رأسه بالأرض، وبعد ذلك غط فى النوم، بحسب ما ذكرت والدته.